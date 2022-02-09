"FBI" تحقق في اجتماع لرؤساء جماعات متطرفة قبل ساعات من اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى اجتماع حدث يوم 5 يناير 2021 بين قادة عدد من الجماعات اليمينية المتطرفة براود بويز واوث كيبرز وشخصيات أخرى تنتمي لنفس التيار.

وبحسب ما ورد اجتمع حوالى ستة أشخاص في جراج في وسط مدينة واشنطن العاصمة، بما في ذلك ستيوارت رودس قائد جماعة اوث كيبرز (حراس القسم) وانريكي تاريو رئيس جماعة براود بويز، وفقًا لرويترز.

وتم توجيه لائحة اتهام ضد رودس بتهمة "التآمر على الفتنة" بعد التمرد، وبحسب رويترز ، لم يكن تاريو موجودًا في مبنى الكابيتول وقت الهجوم، حيث غادر واشنطن بعد الاجتماع.

وقال شهود لرويترز، إن الآخرين الحاضرين في اجتماع الخامس من يناير من بينهم بيانكا جراسيا التي تقود "لاتينيين من أجل ترمب" و PAC وكايلي سوريل محامية الجماعتان.

وقالت سوريل لرويترز إنها لم تناقش الخطط لليوم التالي في الاجتماع لكنها تحدثت بدلا من ذلك عن محامي الدفاع الجنائي مع تاريو رئيس جماعة براود بويز.

وفي يونيو الماضي، قلل تارية من أهمية الاجتماع ونفى مشاركة أي من أعضاء جماعته اليمينية في التخطيط لهجوم الكابيتول يوم 6 يناير، وقال: "بالصدفة ، كنت داخل ... مرآب السيارات هذا ورودس إنه هنا"، وأشار محامي زعيم جماعة حراس القسم أيضا إلى أنه "لم يكن هناك تنسيق" بين القادة

ووفقا للتقرير، كل من حراس القسم وبراود بويز هم مجموعات يمينية متطرفة ، إلى جانب تاريو ورودس ، تم استدعاءهم من قبل لجنة 6 يناير التي تحقق في اقتحام الكونجرس وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى ثمانية عشر عضوًا من حراس القسم فيما يتعلق بالهجوم حتى الآن ، كما فعل 34 شخصًا على الأقل على صلة بـ Proud Boys.