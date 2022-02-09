4 جهات تجتمع لاختيار جوائز التصدير فى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية

كتب إسلام سعيد

اجتمعت لجنة تضم ممثلين من مركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وجامعة النيل والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك لاختيار الشركات الفائزة بجوائز أفضل مُصدر لمنتج صديق للبيئة والجائزة الثانية أفضل مصدر لمنتجات مبتكرة، وذلك ضمن الاحتفالية المرتقبة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لإعلان جوائز لـ 10 مصدرين خلال 2021.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن اللجنة تُقيم خلال اجتماعها اليوم الجوائز المقدمة وكذلك الاختيار بين الشركات المتقدمة، خاصة أن هناك 50 شركة مختلفة تقدمت لـ 10 جوائز مرتقبة من المجلس التصديري، في إطار سعي المجلس لتشجيع التصدير والابتكار وزيادة حصيلة الصادرات.

وأشارت المدير التنفيذي إلى أنه سيجري إقامة احتفالية إعلان جوائز المصدرين يوم 17 فبراير 2021، بمشاركة وحضور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وكبار المسؤلين من وزارتي المالية والتجارة وبعض الجهات الحكومية الأخري ومسؤولي بعض المنظمات الدولية.

واختتمت مي حلمي، أن هناك ضوابط ومعايير تضعها اللجنة المُحكمة في اعتبارها عند اختيار الفائزين بجوائز التصدير، في ظل اقبال كبير على التسجيل والتقدم لهذه الجائزة، وذلك بعد أن حققت القطاعات التصديرية الهندسية قفزة غير مسبوقة في الصادرات خلال 2021 لتتجاوز 3 مليار دولار.