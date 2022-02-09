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10 معلومات عن أول خط قطار سريع يربط البحرين الأحمر والمتوسط

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:00 م
10 معلومات عن أول خط قطار سريع يربط البحرين الأحمر والمتوسط قطار سريع - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع جارى تنفيذه فى مصر، يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح ويربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وأبرز المدن التى سيربطها ومواصفاته خلال التقرير التالى:
 
1ـ يمتد المشروع بأطوال 660 كم.
 
2ـ المشروع ينطلق من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.
 
3ـ يمر المشروع خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.
 
4ـ يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين حيث المرحلة الأولى تمتد بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين ومخطط إنهاء تنفيذها خلال عامين.
 
5ـ المرحلة الثانية من المشروع تمتد من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200.
 
6ـ عدد محطات المشروع تبلغ 20 محطة تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية.
 
7ـ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة.
 
8ـ مخطط تشغيل بالمشروع بعد تنفيذه 5 قطارات سريعة بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة وعدد 24 قطار إقليمي ستسير بسرعة 160 كم/الساعة.
 
 9ـ تكلفة تنفيذ هذا المشروع تصل إلى نحو 9 مليارات دولار.
 
10ـ ينفذ المشروع تحالف من الشركات المصرية وشركة سيمنز العالمية.

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