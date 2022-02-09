ولى عهد البحرين: "التحديات المعاصرة تتطلب تكاتف الدول التي تؤمن بالسلام"

أ.ش.أ

أكد ولي العهد رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، أن التحديات المعاصرة تتطلب تكاتف الدول التي تؤمن بالسلام نهجا وخيارا استراتيجيا ومواجهة الأفكار والايديولوجيات الهدامة التي تغذي الكراهية والتطرف والإرهاب.

وأشار ولي عهد البحرين خلال لقائه مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت - إلى أهمية الاستمرار في ترسيخ أسس التعاون الاستراتيجي بين الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يصب في دعم مسارات التنمية إقليميا ودوليا.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأربعاء، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الأمير سلمان إلى حرص بلاده على مواصلة تعزيز أفق التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة، ودعم الشراكة الثنائية بين البلدين، والتي أكد أنها تحظى بكامل الاهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوها بالدور الذي تضطلع به واشنطن إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.