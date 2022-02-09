وكيل "صحة دمياط" يفاجئ الوحدات الصحية ويحيل المخالفات للشئون القانونية

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وحدات صحة الأسرة بشط جريبة والسيالة بالإدارة الصحية بدمياط، وشدد على توفير أطباء كما تابع الانضباط الإدارى للفريق الطبى، كما اطمئن على سير المبادرات الرئاسية وكذلك تأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أحال بعض المخالفات للشؤون القانونية، وشدد على حسن معاملة المرضى، وقد رافقه أثناء الزيارة دكتور محمد بدران وكيل المديرية ودكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية دكتورة مها النجار مسؤل الاتصال السياسي بالمديرية.

كما التقى وفد من مديرية الشئون الصحية بدمياط برئاسة الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مع الدكتور أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة من أجل الحوار حول عمل بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى نقل الخبرات العلمية والأكاديمية والإكلينيكية من أعضاء هيئة التدريس بطب المنصورة إلى الفريق الطبي بمحافظة دمياط، كما يهدف إلى الاشتراك في مشروعات ومبادرات صحية لخدمة مرضي المحافظة.

وقد توافق الجانبين من حيث المبدأ على الخطوط العريضة لبروتوكول التعاون، وتم الاتفاق على دراسة كل النقاط لتوقيع البروتوكول في أقرب وقت.

ومن الجانب الآخر، أثناء زيارة وفد مديرية الصحة قام عميد الكلية بدعوة الوفد لحضور ندوة علمية بالاشتراك بين أساتذة قسم النساء وأطباء مديرية الصحة بالدقهليه حول مشروع اكتشاف حالات سرطان عنق الرحم، كما قام الجانبين بعمل جولة على المبانى والأقسام الجديدة داخل المستشفى الجامعي بطب المنصورة.