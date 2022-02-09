وصول وفود الدول المشاركة فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. صور

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى والدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والشيخ محمد عيد كيلانى وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف، والشيخ نور الدين قناوى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام المساجد، أول وفود الدول المشاركة فى المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي" .

وكشف بيان للوزارة اليوم، وصول كل من: الدكتور سليمان بن باتل الباتلى الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية ، والمستشار نايف بن محمد العساكر مستشار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وبدر بن تركى الحربى سكرتير الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية ، والأسقف فرناندو تشومالى أسقف كونسيسيون بدولة تشيلى ، والدكتور محمد البشارى الأمين العام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة ، ونصرت رمضان رئيس الجمعية الثقافية الإسلامية بمقدونيا الشمالية ، وفهد بن محماس الجريس مدير المراسم بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وفيصل بن ماجد العياضى عضو مكتب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير الجارى ، ويتضمن تسعة محاور هى :

- المحور الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

- المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية

- المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

- المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

- المحور الخامس: التسامح الديني.

- المحور السادس: مكانة المرأة فى الدولة الوطنية.

- المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

- المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعي.

- المحور التاسع : التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمي.