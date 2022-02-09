وزير الشباب يضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع القومي للمعسكرات والمدن الشبابية والرياضية

صبحى: إضافة 7 معسكرات جديدة بتكلفة 400 مليون جنيه بنهاية العام الجارى

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعا مع لمناقشة كافة التطورات الخاصة بالمشروع القومي للمعسكرات والمدن الشبابية والرياضية والذى يتضمن تطوير شامل لجميع أراضي المعسكرات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة فى مختلف المدن والمحافظات وخاصة المناطق الساحلية منها.

وخلال الاجتماع الذى حضره استشارى المشروع من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وقيادات وزارة الشباب والرياضة والمختصين بالإنشاءات والمشروعات الشبابية والرياضية ناقش وزير الشباب والرياضة اعمال الإنشاءات والتطوير بكل معسكر على حده والتى تضمنت 7 معسكرات هى معسكر الكشافة بسفاجا والمقام على مساحة 14 ألف متر ومعسكر رأس سدر على مساحة 30 ألف متر ومعسكر الطور على مساحة 53 ألف متر ومعسكر القرش على مساحة 37 ألف متر ومعسكر رشيد على مساحة 16 ألف متر ومعسكر جمصة على مساحة 25 ألف متر بالإضافة إلي التطوير الشامل للمدن الشبابية فى كل من الوادى الجديد والسويس ونزل شباب المنيا.

وتتضمن انشاء فنادق وصالات أنشطة وملاعب لكرة القدم وصالات مغطاة ومناطق خضراء ومباني اجتماعية وإدارية وملاعب متعددة الأغراض ومطاعم ومشروعات تجارية ومباني الخدمات وأماكن للترفيه للنشء والشباب بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ فى حدود 400 مليون جنيه.

واكد الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي للمعسكرات يمثل أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة حاليا خاصة فى ضوء حرص الوزارة على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات النشء والشباب من جميع المحافظات مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الجارى 2022.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعسكرات تتضمن إنشاء وتطوير شامل ل 3 معسكرات جديدة بالوادى الجديد وكفر الشيخ ونويبع.

مشيرا أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات المصرية وسيتم استغلالها فى تنفيذ مشروع يلا كامب والمعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة فضلا عن تنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التى تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.