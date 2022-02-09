وزير الدفاع يشهد افتتاح أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى

كتب زكى القاضي

افتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكرى، وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه فيها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية، وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشئون المعنوية، تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى، وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية، كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية متطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.

وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية، عرضا تناول شرحا تفصيليا للمستشفى، وكافة الجوانب الانشائية والطبية المتطورة بها، والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية و تزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية.

وتفقد الفريق أول محمد زكى عددا من العيادات التخصصية بالمستشفى، وكذلك قسم الغسيل الكلوى، وغرف إقامة المرضى، ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات، والتي تم تنفيذها وفق أحدث المنظومات الطبية المتطورة.

حضر الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية و الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة.