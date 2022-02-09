وزيرة دفاع ألمانيا تلغى سفرها إلى مالى بسبب إصابة فريقها بكورونا

ألغت وزيرة الدفاع الألمانى كريستين لامبرخت، رحلة مخططة إلى منطقة الساحل بسبب إصابة فريق إدارة الوزارة بكورونا.

و قال متحدث باسم الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه لأسباب تتعلق برفاهية الجنود في مالي والنيجر، لا يمكن أن تتم الزيارة المخطط لها هذا الأسبوع.

وكانت الوزيرة قد أعلنت عن خطط السفر، حيث يشارك البوندسفير في البلاد بإجمالي 1400 رجل وامرأة في بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية EUTM وبعثة الأمم المتحدة مينوسما.

و في الآونة الأخيرة ، تصاعدت التوترات ، لا سيما بين المجلس العسكري وفرنسا. تم طرد السفير الفرنسي - وكذلك القوات الخاصة الدنماركية، كان هناك بالفعل خلاف حول وجود المرتزقة في مالي، و في عام 2013 ، حصل البوندستاج على تفويض لنشر البوندسوير في مالي حتى 31 مايو 2022.