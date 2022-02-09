وزارة البيئة تطلب استشارى اتصالات لمشروع تلوث الهواء.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى عن حاجتها لاستشارى اتصالات للعمل بمشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.

وحددت وزارة البيئة الوصف الوظيفى لمهمة استشارى الاتصالات، وهى القدرة على تقديم المشورة والدعم فى مجال الاتصالات للقائمين على المشروع، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، والمبادرات والبرامج التى تضمن الاتصال بالمشروع، إضافة لتطوير إطار عمل الاتصال، القدرة على مساعدة القيادة فى ضمان تسلسل الأنشطة وفقًا للاولويات.

كما حددت وزارة البيئة المهام الوظيفية أيضا القدرة على تعبئة الموارد والخطط، وإسداء المشورة للقائمين على المشروع، ووضع الشروط المرجعية، لشركة الاستشارات الإعلامية المساعدة فى تنفيذ المشروع.

كما حددت وزارة البيئة شروط الحصول على الوظيفة وهى أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير فى الأعمال التجارية أو الاتصالات أو التسويق أو العلاقات الصحفية، وأن يكون لدية خبرة لا تقل عن 15 عامًا فى مجال الإعلام والاتصال، إضافة لخبرة فى تطوير استراتيجيات الاتصال للخدمات العامة، مدة 7 سنوات من الخبرة فى إدارة فريق اتصالات، إضافة للقدرة على تتبع السجلات فى إدارة المشاريع لحملات الاتصال، كما يكون لديه خبرة فى العمل مع القطاع الحكومى وغير الربحى، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثاً.

وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم فى وظيفة استشارى الاتصالات يوم 22 فبراير الجارى.