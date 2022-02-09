اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وام: الدفاع المدنى بأبوظبى يسيطر على حريق فى بناية بشارع حمدان دون إصابات

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:22 ص
وام: الدفاع المدنى بأبوظبى يسيطر على حريق فى بناية بشارع حمدان دون إصابات وزير داخلية الإمارات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف.

و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

كما أكدت الهيئة بأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.

 

 


الامارات

ابوظبى

حريق فى ابو ظبى

اخبار العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة