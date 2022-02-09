هولندا تقرر زيادة عدد قواتها المشاركة فى "الناتو"

وكالات الأنباء

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونجرين، اليوم الأربعاء، أن بلادها قررت زيادة عدد قواتها القتالية فى إحدى مجموعات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى ليتوانيا، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوزيرة الهولندية إنه تقرر زيادة القوات الهولندية المشاركة في الناتو في ليتوانيا ليصبح تعداداها 350 بدلا من 270 فردا.

وقالت أولونجرين أثناء مخاطبته القوات في قاعدة روكلا العسكرية في ليتوانيا: "نحن ملتزمون بالوجود الأمامي المعزز، وسنزيد حجم مساهمة قواتنا من 270 إلى 350 عسكريا".

يشار إلى أن القوات الهولندية في ليتوانيا هي جزء من مجموعة قتالية دولية تابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة ألمانيا، وتم نشرها في عام 2017 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، أعربت أولونجرين، خلال اجتماعها مع نظيرتها الألمانية كريستين لامبرخت، عن قلقها من الوضع في كييف، ودعت لخفض التصعيد والحوار لحل أزمة أوكرانيا، مشدده على "أهمية تعزيز حلف الناتو للدفاع والردع، وللاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة للأزمة في أوكرانيا".

وخلال الاجتماع ذاته، أعلنت الوزيرة الهولندية عزم بلادها "إرسال مجموعة قتالية دولية لمدة 5 سنوات لتعزيز التواجد الأمامي للناتو في وسط وشرق أوروبا".