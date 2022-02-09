اليوم السابع
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هل حرام أقول كلام حلو لخطيبى؟ دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:42 م
هل حرام أقول كلام حلو لخطيبى؟ دار الإفتاء تجيب أسئلة كثيرة تستقبلها دار الإفتاء المصرية حول فترة الخطوبة
كتب لؤى على

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أجابت دار الافتاء على سؤال ورد إليها هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
 

دار الافتاء

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