هل التعرض لمتغير أوميكرون يحسن المناعة؟.. هذا ما يقوله الخبراء

كتبت فاطمة خليل

مع ظهور متغير أوميكرون لكورونا وبعد عامين من التعامل مع الفيروس وتحوراته المختلفة، يتساءل البعض هل عدوى أوميكرون تجعلنا محصنين ضد غزو فيروس كورونا؟ وهل يحسن مناعتنا بأي شكل من الأشكال؟.. نتعرف فى السطور التالية على الإجابة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ذاكرة الجهاز المناعي إحدى السمات المميزة لها



قدرة الجهاز المناعي البشري على تذكر الإصابات السابقة هي إحدى السمات المميزة له، ولكن الاستجابة الدائمة ليست مضمونة.

بعض أنواع العدوى والتطعيمات تستدعي حماية مدى الحياة، ولكن بالنسبة للآخرين، تكون الاستجابة قليلة وتتطلب تذكيرات منتظمة في شكل جرعات معززة أو لقاحات جديدة معاد صياغتها.

تبدأ مناعة الجسم عند دخول مسببات الأمراض الغريبة إلى الجسم، وتحارب الخلايا البائية والخلايا التائية الموجودة في الجسم ضد مسببات الأمراض التي تولد الأجسام المضادة، تتذكر هذه الأجسام المضادة لاحقًا الغزاة الأجانب من الفيروسات والبكتيريا لبعض الوقت وتتصرف بناءً عليه عندما تهاجم.

ترتبط بعض هذه الأجسام المضادة المعروفة أيضًا باسم الأجسام المضادة المعادلة بالعوامل الممرضة وتمنعها من إصابة الخلايا الأخرى.

قالت الدراسات أن كمية الأجسام المضادة المعادلة تنخفض لدى الأشخاص بعد فيروس كورونا، ووفقاً لتقرير مجلة Nature: "بحلول سبتمبر 2020 ، أفادت عدد قليل من الدراسات أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة كانت تنخفض لدى الأشخاص الذين تعافوا من كورونا وأعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن المناعة ضد كورونا قد تكون عابرة".

اللقاح والمناعة



مع انتشار خمسة أنواع مقلقة من الفيروسات في جميع أنحاء العالم، والتطعيمات واللقاحات فإن الغرض من التطعيم هو تحفيز ذاكرة الفيروس داخل جهاز المناعة وإبقائه جاهزًا للهجمات المستقبلية.

قالت دراسة أخرى أن فعالية اللقاح ضد الأمراض المصحوبة بأعراض بأميكرون أقل بكثير من متغير دلتا.

وأضافت إن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال مثل: فايزر وموديرنا تنخفض إلى أقل من 40٪ بعد بضعة أشهر فقط من الجرعة الثانية و أن جرعة ثالثة "معززة" مفيدة.

أظهرت دراسة أخرى أن فعالية اللقاح المتضائلة كانت أكبر بين كبار السن وبين البالغين في المجموعات المعرضة للخطر الإكلينيكي.

الطريقة التي تعمل بها المناعة الطبيعية وطريقة عمل المناعة التي يسببها اللقاح متشابهة تمامًا ولكن العلماء وجدوا أن الجرعة الثانية بعد اللقاح من الأجسام المضادة بلغت ذروتها حوالي أسبوع ثم انخفضت بعد ذلك لشهرين وهذا ما يفسر الاختراق للعدوى التي شوهدت في الغالب في الموجة الثالثة من الجائحة.

ومع ذلك، فإن قلة دخول المستشفى خلال الموجة الثالثة تؤكد حقيقة أن اللقاحات لا تفقد قدرتها على الحماية من الفيروس، على الرغم من تضاؤل ​​فعاليتها إلى حد ما.

حتى عندما ينخفض ​​مستوى الجسم المضاد، لا يزال بإمكان الخلايا البائية والخلايا التائية التعرف على العامل الممرض وتحفيز الاستجابة المناعية ضده.

وجدت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتغير دلتا من كورونا لديهم نفس استجابة الخلايا التائية لأوميكرون ، على الرغم من أن الأخير كان شديد التحور.