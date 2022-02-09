اليوم السابع
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هبوب رياح شديدة وسط توقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ.. فيديو

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:58 م
هبوب رياح شديدة وسط توقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ.. فيديو
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، هبوب رياح شديدة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وخاصة على المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، صاحبها أتربة ولم تؤثر على الحركة المرورية في الشوارع.

ولم تتوقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لسوء الأحوال الجوية، برغم ارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.

وحسب هيئة الأرصاد المصرية ستشهد السواحل الشمالية للمحافظة هطول أمطار خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع هطول أمطار على مدن وقرى مطوبس وبلطيم والبرلس وأنحاء متفرقة من مراكز محافظة كفر الشيخ.


 

 هبوب رياح شديدة وسط توقعات بسقوط أمطار بكفر الشيخ خلال الساعات القادمة

هبوب رياح شديدة وسط توقعات بسقوط أمطار بكفر الشيخ خلال الساعات القادمة

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حالة الطوارئ

البحر المتوسط

حركة الملاحة

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