هبوب رياح شديدة وسط توقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، هبوب رياح شديدة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وخاصة على المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، صاحبها أتربة ولم تؤثر على الحركة المرورية في الشوارع.



ولم تتوقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لسوء الأحوال الجوية، برغم ارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.



وحسب هيئة الأرصاد المصرية ستشهد السواحل الشمالية للمحافظة هطول أمطار خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع هطول أمطار على مدن وقرى مطوبس وبلطيم والبرلس وأنحاء متفرقة من مراكز محافظة كفر الشيخ.



