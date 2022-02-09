نقابتا الكيماويات والصناعات الهندسية تشيدان بتوصيات البرلمان بشأن لائحة قطاع الأعمال

كتبت: آية دعبس

أشادت النقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدى، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى، بنتائج اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنعقدة أمس الثلاثاء، ومناقشتها طلبات إحاطة بشأن تضررعمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم فى وضعها، وتوصيتها بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها،على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، ومطالبتها للوزير بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام.

وذكرت النقابتنا، فى بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنهما أرسلا منذ أيام قليلة مذكرات جددوا فيها رفضهما كافة المحاولات الجديدة لوزارة قطاع الأعمال التى يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة، وذلك رغم اعتراض النقابات العامة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللجان النقابية عليها ،لكونها تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل ،وتنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها،وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.

وأشار البيان إلى أن المذكرات والمخاطبات التي أرسلت إلى رئيس مجلس الوزارء، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ،وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،وجبالي المراغي ر ئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حذرت مجددا أيضا من سعي "الوزير" وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه "اللائحة" مما يهدد الإستقرار في مواقع العمل،ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية،حيث أنه لم يجرى بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث أنه على سبيل المثال لا الحصر"تربط العلاج بالإنتاج وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ومكافأة نهاية الخدمة".

وأضافتا،: رصدتا محاولات وتعليمات خلال الأيام القليلة الماضية وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز دراسة مالية تخص حقوق مالية للعمال كتطبيق عملي للائحة المرفوضة، وأكدتا على رفضهما لهذه التعليمات والقرارات الجديدة التي تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية على أرض الواقع وبالقوة، وبالمخالفة للقانون والدستور، والإتفاقيات الدولية، ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي أوصى بإجراء حوار مجتمعى عليها، نظراً لإعتراض كافة القواعد العمالية عليها ،لكونها تنتقص من حقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون، الأمر الذى قد يؤدى الى مشاكل كثيرة بكافة الشركات مما يؤثر على الاستقرار في مواقع الإنتاج.