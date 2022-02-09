نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعليم المنوفية تواصل متابعة أعمال تقدير كراسات الإجابة

المنوفية - محمد فتحى

نتيجة الشهادة الإعدادية



واصلت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، متابعة انتظام سير أعمال تقدير درجات كراسات الإجابة لامتحانات نصف العام 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة وذلك بمدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم ، وذلك للاطمئنان على انتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والإجراءات المتبعة ومراعاة الدقة في التصحيح، حرصا على حقوق الطلاب والتأكد تماما من تقدير كافة الإجابات التي حررها الطالب بكراسة الإجابة .



و شددت مدير المديرية على عدم السماح لأي من العاملين داخل غرف تقدير الدرجات، باستخدام المحمول داخل الحجرات مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا .





