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نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعليم المنوفية تواصل متابعة أعمال تقدير كراسات الإجابة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:11 م
نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعليم المنوفية تواصل متابعة أعمال تقدير كراسات الإجابة الشهادة الإعدادية
المنوفية - محمد فتحى

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نتيجة الشهادة الإعدادية
 

واصلت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، متابعة انتظام سير أعمال تقدير درجات كراسات الإجابة لامتحانات نصف العام 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة وذلك  بمدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم ، وذلك للاطمئنان على انتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والإجراءات المتبعة  ومراعاة  الدقة في التصحيح، حرصا على حقوق الطلاب والتأكد تماما من تقدير كافة الإجابات التي حررها الطالب بكراسة الإجابة .

و شددت مدير المديرية  على عدم السماح لأي من العاملين داخل غرف تقدير الدرجات، باستخدام المحمول  داخل الحجرات مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا .


 


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