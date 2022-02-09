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نتيجة الترم الأول لأولى ثانوى 2022.. المدارس تتيحها للطلاب للاستعلام عنها

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:20 ص
نتيجة الترم الأول لأولى ثانوى 2022.. المدارس تتيحها للطلاب للاستعلام عنها وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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نتيجة الترم الأول لأولى ثانوى 2022

أعلنت المدارس الثانوى نتيجة الصف الأول الثانوى العام، حيث إتاحة المدارس الاستعلام على النتائج، بعد اعتمادها رسميا، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بإعلان النتائج فى مكان ظاهر فى المدرسة على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب أو الطالبة.

ووجهت المدارس طلابها بالحضور للاستعلام عن النتيجة، موضحة أن النتائج هدفها تعريف الطلاب مستواهم ومدى استيعابهم للتقييم الجديد.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت، كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022، حيث نص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022، يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي.


وأوضح الكتاب الدورى أنه بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء أجازه نصف العام.

    
    
    


 


 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوى 2022

نتيجة أولى ثانوى للترم الأول

اعلان نتيجة الترم الأول للثانوى العام 2022

نتيجة الترم الأول لأولى ثانوى 2022

اليوم السابع بلس

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