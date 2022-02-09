اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 12:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس القاهرة الجديدة: تسليم أول دفعة من "سكن مصر" الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:14 م
نائب رئيس القاهرة الجديدة: تسليم أول دفعة من "سكن مصر" الثلاثاء المقبل مشروع سكن مصر
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، عن تفاصيل بدء تسليم دفعة جديدة بوحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة، قائلة: التسليم سيكون يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر ونصف وسيتم تسليم عمارة كل يوم".

أضافت سلوى بيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصري، أن كل شخص تم تخصيص له وحدة سكنية بمشروع دار مصر، يصطحب معه أول أخطار حصل عليه بشأن وحدته السكنية، ويذهب إلى البنك لسداد أي مستحقات مالية متبقية عليه، ثم يتجه إلى جهاز خدمة المواطنين للحصول على نموذج قبل استلامه محضر الاستلام.

وتابعت: "النموذج الذي يحصل عليه صاحب الشقة يطرح من خلاله ملاحظاته على الوحدة السكنية، وإذا وجد أي ملاحظات عليها يتم معالجتها له قبل استلامه الشقة، وإذا لم يكن هناك أي ملاحظات يستلم المواطن شقته على الفور".


مشروع سكن مصر

القاهرة الجديدة

تسليم وحدات سكن مصر

برنامج التاسعة

القناة الاولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة