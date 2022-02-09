نائب رئيس القاهرة الجديدة: تسليم أول دفعة من "سكن مصر" الثلاثاء المقبل

إبراهيم حسان

كشفت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، عن تفاصيل بدء تسليم دفعة جديدة بوحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة، قائلة: التسليم سيكون يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر ونصف وسيتم تسليم عمارة كل يوم".

أضافت سلوى بيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصري، أن كل شخص تم تخصيص له وحدة سكنية بمشروع دار مصر، يصطحب معه أول أخطار حصل عليه بشأن وحدته السكنية، ويذهب إلى البنك لسداد أي مستحقات مالية متبقية عليه، ثم يتجه إلى جهاز خدمة المواطنين للحصول على نموذج قبل استلامه محضر الاستلام.

وتابعت: "النموذج الذي يحصل عليه صاحب الشقة يطرح من خلاله ملاحظاته على الوحدة السكنية، وإذا وجد أي ملاحظات عليها يتم معالجتها له قبل استلامه الشقة، وإذا لم يكن هناك أي ملاحظات يستلم المواطن شقته على الفور".