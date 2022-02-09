اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:56 ص
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مُسالم ويشبه الحوت.. 7 معلومات عن "الدولفين الكاذب" بعد ظهوره فى الغردقة "صور"

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:30 ص
مُسالم ويشبه الحوت.. 7 معلومات عن "الدولفين الكاذب" بعد ظهوره فى الغردقة "صور" أسراب الدلافين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصدت مجموعة من العاملين بالنشاط البحري بمدينة الغردقة أثناء رحلة صيد جنوب الغردقة سربا من الدولفين القاتل الكاذب نادر الظهور، في سرب مكون من 7 أفراد، ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات حول الدولفين الكاذب القاتل  فى التقرير التالى.

1- من فصيلة الحيتان وهو نادر الظهور في شواطئ البحر الأحمر.

2- يصل طوله 5 أمتار ويشبه الحيتان.

3- أُطلق عليه اسم القاتل الكاذب لكونه يشبه في الشكل الحوت القاتل.

4- يعد نادر الظهور وظهوره يدل على توافر الغذاء له في الحياة البحرية بالبحر الأحمر.

5- سجل ظهوره أول مرة فى مياه البحر الأحمر عام 1985.

6- يظهر في سرب يضم مجموعة من الدلافين من نفس النوع.

7- مسالم ويسمى علميا "killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل.

من جانبه قال أحمد بيجو، غطاس بالغردقة، أن أثناء رحلة بحرية اليوم تم رصد دلافين أشكالها غريبة وأحجامها كبيرة، وتبين أنها بعد ذلك من نوع القاتل الكاذب، وظهرت في مجموعة قرابة 7 دلافين.

 

اسراب الدلافين التي تم رصدها اليوم
أسراب الدلافين التي تم رصدها اليوم

 

اسراب الدلافين بالغردقة
أسراب الدلافين بالغردقة

 

 

الدولفين القاتل الكاذب
الدولفين القاتل الكاذب

 

 

جانب من اسراب الدلافين
جانب من أسراب الدلافين

 

 

دولفين القاتل الكاذب جنوب الغردقة
دولفين القاتل الكاذب جنوب الغردقة

 

 

يصل طوله الي 5 امتار
يصل طوله 5 أمتار

 

 

يعد من فصيلة الحيتان
يعد من فصيلة الحيتان

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أسراب الدلافين

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