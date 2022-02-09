مُسالم ويشبه الحوت.. 7 معلومات عن "الدولفين الكاذب" بعد ظهوره فى الغردقة "صور"

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصدت مجموعة من العاملين بالنشاط البحري بمدينة الغردقة أثناء رحلة صيد جنوب الغردقة سربا من الدولفين القاتل الكاذب نادر الظهور، في سرب مكون من 7 أفراد، ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات حول الدولفين الكاذب القاتل فى التقرير التالى.



1- من فصيلة الحيتان وهو نادر الظهور في شواطئ البحر الأحمر.

2- يصل طوله 5 أمتار ويشبه الحيتان.

3- أُطلق عليه اسم القاتل الكاذب لكونه يشبه في الشكل الحوت القاتل.

4- يعد نادر الظهور وظهوره يدل على توافر الغذاء له في الحياة البحرية بالبحر الأحمر.

5- سجل ظهوره أول مرة فى مياه البحر الأحمر عام 1985.

6- يظهر في سرب يضم مجموعة من الدلافين من نفس النوع.

7- مسالم ويسمى علميا "killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل.



من جانبه قال أحمد بيجو، غطاس بالغردقة، أن أثناء رحلة بحرية اليوم تم رصد دلافين أشكالها غريبة وأحجامها كبيرة، وتبين أنها بعد ذلك من نوع القاتل الكاذب، وظهرت في مجموعة قرابة 7 دلافين.







أسراب الدلافين التي تم رصدها اليوم



أسراب الدلافين بالغردقة



الدولفين القاتل الكاذب



جانب من أسراب الدلافين



دولفين القاتل الكاذب جنوب الغردقة



يصل طوله 5 أمتار