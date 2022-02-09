معهد إعداد القادة ينظم فوج الفتاة الجامعية بالأقصر بشعار "هى قادة وقيادة"

كتب محمد صبحى

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي غدا الأربعاء فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية تحت شعار " هى .. قادة وقيادة " بالأقصر وتقام فعاليات الفوج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبالاشتراك مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي يعقد خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير 2022 ويشارك فى هذا الفوج فى حدود 200 طالبة.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وبدأت المرأة تلعب دورً مهمًا في النشاط الاقتصادي ،ويأتي ذلك من خلال اهتمام الدولة بناء قدرات المرأة من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لتنمية مهاراتهم وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ويأتي ذلك فى ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية، حيث ان قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة.

ويتضمن فعاليات هذا الفوج الجلسة الافتتاحية ومحاضرة بعنوان القيادة النسائية، بالاضافة الى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية، وكذلك عقد لقاء مفتوح تحت شعار قضايا الفتاة الجامعية، إلى جانب عمل جولات سياحية وترفيهية وتثقيفية " جولة حنطور- جولة حرة بالسوق السياحي - جولة نيلية وزيارة معبد الأقصر - زيارة البر الغربي ويتمثل فى الدير البحرى ووادى الملوك ومعبد هابو- زيارة معبد الكرنك - زيارة معبد الأقصر" بجانب عمل زيارة لمستشفى الأورمان، وسيتم إقامة حفل فنى فى اليوم الختامي لهذا الفوج .