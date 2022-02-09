مستشفى فاقوس يستقبل فتاة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها حبة الغلة

الشرقية – فتحية الديب

أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 17 عاما بحالة إعياء شديدة وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفى فاقوس المركزى، لمحاولة إسعافها وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.



استقبل مستشفى فاقوس المركزى، "م ر ع" 17 عاما مقيمة سنيطة مركز فاقوس، مصابة بحالة إعياء، وتم تشخيص الحالة بحدوث إصابتها نتيجة تناول حبة الغلة السامة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الاولية، ووضعها بالمستشفى تحت ملاحظة الحالة، وجارى سؤال أهليتها لمعرفة ملابسات الواقعة.



يذكر أن مستشفى اولاد صقر المركزى استقبل جثة الطالبة" هايدى ش" 16 عاما مقيمة عزبة الحاج على إثر إصابتها بحالة إعياء شديد نتيجة تناول حبة الغلة السامة منذ 10 أيام.