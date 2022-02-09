مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة السويس الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمرور على مشروعات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة، يرافقهما المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمدينة السويس الجديدة بمساحة 2000 فدان، وموقف مشروعات المرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان، وكذا موقف الشركات القائمة بأعمال التنفيذ، كما اجتمع مسئولو الإسكان بمسئولي الشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ والتوجيه بزيادة معدلات الأداء.

ثم قام مسئولو الإسكان بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها، مواقع مشروع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بإجمالي 86 عمارة سكنية بمساحة 90 م٢ للوحدة السكنية، كما تم المرور على مشروعات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة.



وخلال الجولة، شدد مسئولو الوزارة على الالتزام بالجودة والكفاءة فى التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة للعاملين بالمشروعات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة فى التوقيتات المحددة.



وفي سياق متصل، التقى مسئولو الإسكان، اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية ومسئولي الهيئة، وذلك لبحث الأمور المتعلقة بتغذية منطقة شمال غرب خليج السويس بالمياه، وفي ضوء مستجدات الوضع القادم لمصادر التغذية بالمياه بالعين السخنة، وكذا توسعات المنطقة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية لمدينة السويس الجديدة.