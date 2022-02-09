مدير تضامن إسنا يكشف تفاصيل توزيع 47515 فيزا ميزة لأهالى قرى حياة كريمة.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع محمود إبراهيم الضوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تحدث خلالها عن تفاصيل توزيع 47515 فيزا ميزة لأصحاب تكافل وكرامة بقرى حياة كريمة، حيث جرى وضع خطة لمنع التزاحم بين المواطنين لظروف فيروس كورونا، حيث يتم التوزيع بكافة وحدات القرى دون التزاحم أو الطوابير لخدمة المواطنين وكبار السن وغيرهم من أصحاب تلك الفيزات.





وأضاف مدير تضامن إسنا، أن المدينة تضم 21 وحدة وتقوم كل وحدة يومياً بتسليم الفيزات لـ100 مواطن بترتيب الحروف الأبجدية ويتم تعليق الكشوفات على جدران الوحدة لكي يعرف كل مواطن موعده فى التسلم، وذلك لتقديم أفضل خدمة للجميع لتسلم الفيزا وتفعيلها من الإدارة، موضحاً أنه تم البدء فى التوزيع من يوم الأحد 6 فبراير الجاري، بالاشتراك مع قيادات المديرية والرائدات الريفيات فى الوحدات المختلفة، مشدداً على أن كل فيزا لدى المواطنين لن تتوقف عن العمل لحين تسلم الجديدة وتفعيلها حتى لا يتم التزاحم بين الأهالى ويتسلم الجميع بصورة طبيعية الفيزا الخاص بهم.



وأوضح محمود إبراهيم الضوي لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تشكيل لجنة لتسلم الفيزا للمواطنين فى إدارة تضامن إسنا، مكونة من مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس قسم الضمان بالعمل حتى الليل لتشغيل وتفعيل تلك الفيزا للمواطنين، مؤكداً أنه سيجرى وضع لاصقة بالأسماء التي لها فيزا ميزة بداخل وحدات الشئون الاجتماعية الخاصة بكل قرية وخارجها، تسهيلا على المواطن والموظف.



وقال مدير إدارة تضامن إسنا، أنه تستعين الوحدات بالجمعيات وصفحات التواصل لإبلاغ المواطنين بأيام تسلمهم، موضحاً أنه من لم يجد اسمه فى الكشوفات الخاصة بـ يومي الأحد والإثنين من التسليم الأول عليه ألا يقلق لإنه سيجدها فى الأسبوع الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى نهاية موعد التسليم.