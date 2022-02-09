محتجون هولنديون يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس بالبيض.. اعرف التفاصيل

يستعد أكثر من 1200 شخص من سكان مدينة روتردام الهولندية، للاحتجاج على قرار أصدره المجلس المحلى لمدينتهم بتفكيك جسر عريق للسماح بمرور يخت فاخر مملوك لرجل الأعمال الأمريكى جيف بيزوس.

وفى موعد مروره يعتزم المحتجون رشق اليخت الذي تُقدر قيمته بـ500 مليون دولار، بالبيض أثناء مروره بالقرب من ضفاف المدينة، فى اعتراض على خطوة تفكيك الجسر التاريخى الذى يمنع تصميمه عبور اليخت العملاق لمياه البحر، وفقا لصحيفة الرؤية.

ويرجح أن تقوم بلدية روتردام الهولندية بتفكيك الجزء المركزي من جسر فولاذي تاريخي لتمكين مرور اليخت العملاق للرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس قيد التشييد في المدينة.

ووفقا لموقع "يورو نيوز" نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن المدينة لم تتلق بعد أى طلب تصريح رسمي لتفكيك جسر كونينغشفنبروج - Koningshavenbrug التاريخي، لكن المتحدثة باسم المدينة أكدت الأربعاء الماضى أن البلدية استجابت بشكل إيجابي لطلب شركة بناء السفن باحتمال ضرورة تفكيك الجسر الفلاذي، ما آثار انتقادات واسعة النطاق.

وجاء في إحدى الصفحات المساندة لحملة الاحتجاجات على "فيس بوك" "إلى جميع سكان روتردام، خذ معك صندوقاً من البيض الفاسد ودعنا نرميه على يخت بيزوس عند مروره عبر جسر المدينة".

وأضاف النداء الموجه للسكان: "هذا الجسر بُني بجهود مجتمع المدينة، ولا نقبل تفكيك هذا الرمز التاريخي من أجل ملياردير مصاب بجنون العظمة".