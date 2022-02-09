محافظ مطروح يبحث عدد من مشاكل المواطنين ويطالب بسرعة حلها

مطروح - حسن مشالي

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللقاء الدوري لخدمة المواطنين في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها عن قرب، والحرص على حلها وتلبية مطالبهم بحضور اللواء أشرف أبراهيم سكرتير عام المحافظة، والعميد حاتم السمع ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، وذلك بديوان عام المحافظة.

فى بداية اللقاء عرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة جهود متابعة شكاوى ومشكلات المواطنين خلال شهر يناير الماضي من حيث تقديم مساعدات إنسانية ومالية وعلاجية، لغير القادرين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 355 ألف جنيه لـ422 مواطنا مستفيدا مع التعامل مع كافة الشكاوى الواردة، بإجمالى 1259 شكوى تم الرد وحل 1186 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 94% مع استمرار متابعة باقي الشكاوى قيد الإجراء مع الجهات المعنية لنهو الشكوى والتيسير على المواطنين.

ووافق محافظ مطروح خلال اللقاء على أعمال توسعة مسجد الأنوار المحمدية بالكيلو (1) بالجهود الذاتية، بعد استيفاء كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة، وكذا الموافقة على توفير أعمدة لإنارة مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة الضوايا بمركز النجيلة تيسيرا على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بسرعة معاينة الشبكات بمنطقة عزبة أبو مرزوق، ومنطقة نجع الدبابسة بمنطقة وادى الرمل، واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين الجهد الكهربائى بتلك المناطق، وتكثيف أعمال الصيانة بها، وذلك بناء على شكاوى المواطنين من ضعف بالتيار الكهربائي الأمر الذى يؤدى لتلف الأجهزة الكهربائية.

كما أصدر محافظ مطروح توجيهاته لرئيس مجلس مدينة مطروح بدراسة المقترح المقدم من أحد المواطنين لعزل الأعمدة الكهربائية أثناء هطول الأمطار، حفاظا على حياة المواطنين مع إعداد دراسة جدوى للمقترح المقدم وإمكانية تنفيذه على الطبيعة.

كما أكد محافظ مطروح سرعة استكمال أعمال تسوية شارع العمدة فرج بالكيلو 3 لحين البدء في أعمال رصف الشارع بخطة الرصف 2022-2023 للتيسير على أهالى المنطقة، مع مراجعة أغطية غرف الصرف الصحى بالمنطقة حرصا على سلامة المواطنين.

كما وافق المحافظ خلال اللقاء على منح مساعدات مالية شهرية لحالتين من المواطنين مع التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم دعم لتلك الأسر من خلال المساعدات العينية لإعاناتهم على أعباء الحياة، نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

فى نهاية الاجتماع، وجه محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن بالتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم حلها لتخفيف العبء عن المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع تكثيف جهود وأعمال النظافة بكل مركز وتنظيم مسابقات لأجمل وأنظف حى لاستعادة الوجه الحضارى والجمالى بالمحافظة.