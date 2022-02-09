اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعلن توريد أجهزة طبية لمركز الأورام استعدادا لافتتاحه

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:47 م
محافظ كفر الشيخ يعلن توريد أجهزة طبية لمركز الأورام استعدادا لافتتاحه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد عدداً من الأجهزة الطبية لمركز الأورام، وغرف العمليات، وجهاز أشعة وأجهزة مانتور وأجهزة رسم قلب، وجارى اختبارات الكهرباء والمياه من خلال الدعم اللوجستي، كما تم تركيب المولدات والمحولات، وسيتم توريد بقية الأجهزة الطبية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن المركز في المرحلة النهائية لاستلامه وبدء تشغيله، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
 
وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى أهمية خاصة لمحافظة كفر الشيخ، لإنشاء صروح طبية عملاقة تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكداً إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876م، ويتضمن مبنى "أ" بمساحة 1400 م، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 200 م ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ومبنى ج بمسطح 1200 متر من دور واحد يشمل عيادات خارجية وثلاجة، وغرفة محولات كهرباء.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، و4 أسرة عزل عناية إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى100%.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تحقق الحلم الذي كان يرواد أهالي المحافظة، وبافتتاح المركز ستنتهى المعاناة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة فى الأمراض الخطيرة ومنها الأورام ، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي فأنشأت 3 مستشفيات كبرى بلطيم والبرلس وسيدى غازى، وجارى إنشاء مستشفى ببيلا والرياض، وجارى الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

وقال الدكتور ياسر عمارة ، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، هناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للأعمال الجارية بالمركز، وتم تركيب المصاعد، والمركز في مراحله النهائية، لبدء تشغيله.
 
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتابعات الاعمال الجارية بمركز الأورام
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتابعات الاعمال الجارية بمركز الأورام

 


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