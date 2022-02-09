محافظ سوهاج يتابع موقف أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية بجرجا

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأعمال الجارية في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تشمل الأعمال توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى"، بتكلفة إجمالية 633 مليون و223 ألف جنيه .

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ أعمال شبكات المياه والحريق، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات والكهرباء وصلت 15.63%، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لها 461 مليون و273 ألف و694 جنيه وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 53%، بتكلفة إجمالية 171 مليون و949 ألف و636 جنيه، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا تبلغ 1089 فدان، حيث تستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدان، ومنطقة التوسعات الشمالية 62 فدان، بينما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانا .

وأكد " الفقي " على المتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، والذي يساهم بقوة في تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج.