اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:34 م
أكرم القصاص
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ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر..

محافظ سوهاج يتابع أعمال تطوير كورنيش ترعة نجع حمادى بحى غرب بـ1.4 مليون جنيه (صور)

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:36 م
محافظ سوهاج يتابع أعمال تطوير كورنيش ترعة نجع حمادى بحى غرب بـ1.4 مليون جنيه (صور) أعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادى بحى غرب
سوهاج محمود مقبول

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تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المشروعات الجارية على أرض المحافظة للوقوف علي نسب التنفيذ وازالة أي معوقات، والتي يتم تنفيذها  بالوحدة المحلية لحي غرب سوهاج والتي تضمنت أعمال تطوير ورفع كفاءة سور ترعة نجع حمادي بطول كيلو و200 متر، بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أنه جاري العمل والمتابعة لأعمال تطوير السور والتي تبدأ من حديقة " الشروق "، وحتى موقف " الحويتي  " بطول 1.2 كيلومتر، وتشمل الأعمال تركيب طوب فرعوني لأعمدة السور، وأعمال المحارة والدهانات، وتركيب الانترلوك والبردورات لرصيف السور، بالإضافة إلى إقامة بعض المقاعد الرخامية كاستراحة للمواطنين.

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (14)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب 

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (13)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب 

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (12)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (11)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب 

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (10)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب 

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (7)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (3)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (3)

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (8)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (8)

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (1)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (1)

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (4)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (4)

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (5)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (5)

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (9)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (9)

 

اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (6)
اعمال تطوير سور طريق ترعة نجع حمادي بحي غرب (6)

 

 


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