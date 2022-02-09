محافظ دمياط تعتمد حركة مديرى عدد من الإدارات التعليمية.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، بشأن تكليف مديرين جدد لتيسير أعمال عدد من الإدارات التعليمية وذلك لضخ دماء جديدة بالمنظومة التعليمية للارتقاء بها على النحو المطلوب.

وذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أن الحركة تضمنت تكليف

- عماد الزيات مديرا لإدارة السرو التعليمية.

- بكر البليهى مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية.

- محمد الحمزاوى مديرا لإدارة فارسكور التعليمية

- عصام البرقى مديرًا لإدارة الروضة التعليمية.

- خالد محيلب مديرًا لإدارة الزرقا التعليمية.

- زهر الدين الليثى مديرًا لإدارة دمياط الجديدة التعليمية.