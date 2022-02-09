محافظ السويس يتابع حالة المصابين بحادث تصادم قطار مع أتوبيس بمزلقان عتاقة ..صور

السويس - السيد فلاح

توجه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس يرافقهم الدكتور إسلام عبد الله، وكيل مديرية الصحة بالسويس والمهندسة فاتن عبد الغني، رئيس حي السويس، والضبع ناشد، مدير الأزمات بالمحافظة بزيارة إلى مستشفى السويس العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قبل قليل للاطمئنان على حالة المصابين بحادث تصادم قطار بضائع مع أتوبيس مرفق النقل الداخلي بالسويس علي مزلقان مدينة الشيخ خليفة بن زايد بحى عتاقة ، وتم التأكيد علي تقديم الخدمات الطبية وإجراء كافة الجراحات المطلوبة وتوفير الأدوية اللازمة ومتابعة حالة المصابين حتي يتم شفائهم.

وأصيب 9 أشخاص بحادث تصادم قطار بضائع، مع أتوبيس مرفق النقل الداخلى رقم "ط س م 5635" فى مزلقان مساكن الشيخ زايد بحى عتاقة بجوار مصنع الثلج، اليوم الأربعاء، على الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ 10 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتلقى مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة عتاقة يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس النقل الداخلي، مع قطار بضائع أثناء مروره بمزلقان، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، بـ 10 سيارت إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث، إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى، إن المصابين من محافظة السويس، وهم، طارق رشدي عبدالعال 66 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد أبو العزائم ربيع علي، 24 عامًا،مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات، وصباح سليمان محمد سعود 55 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، ووفاء محمد فرغلي، 26 عامًا مصابة باشتباه بضلوع الصدر واستباه كسر بالزراع الأيمن، وعطيات محمد عبدالحق، 37 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وسيد محمد محمود، 41 عامًا، مصاب باشتباه مرحلة مابعد الارتجاج وسحجات وجروح بالجسم، وعادل عبدالسلام محمد، 45 عامًا مصابًا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وشاذليه حسن محمد، مصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم، وأمل حسن محمد السيد 38 عامًا مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.