محافظ الدقهلية: 50% تخفيض بتعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعى حتى نهاية فبراير

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، وبمناسبة احتفالات محافظة الدقهلية بالعيد القومي فبراير 2022 م، فقد تقرر تخفيض 50% من قيمة تعريفة الركوب لجميع المواطنين بأتوبيسات منظومة النقل الجماعي على الخطوط الخارجية فيما بين مدينة المنصورة وباقي مراكز ومدن المحافظة، كما تقرر تخفيض تعريفة الركوب بأتوبيسات المنظومة إلى 2 جنيه بدلا من 3 جنيهات على الخطوط الداخلية بمدينة المنصورة، وذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري شهر احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده "مختار" مع مسئولي الشركة الإنجليزية القائمة علي تشغيل أتوبيسات منظومة النقل الجماعي بنطاق محافظة الدقهلية بحضور المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بديوان عام المحافظة.

ووجه "مختار" بسرعة دراسة تشكيل مجلس إدارة يضم جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ومسئولي الشركة ويجتمع دوريا لمتابعة تشغيل منظومة النقل الجماعي بنطاق المحافظة وحل مشكلاتها أولا بأول.

كما كلف "مختار" مدير عام المواقف بسرعة الانتهاء من توفير ارض بمساحة مناسبة بنطاق مدينة المنصورة لتكون جراجا مناسبا لجميع أتوبيسات منظومة النقل الجماعي وتجهيزها بكافة المتطلبات اللازمة بالتعاون مع الشركة الإنجليزية القائمة على المشروع.

وخلال اللقاء أوضح "مختار"، أنه سيتم قريبا تدشين المرحلة الثالثة من اتوبيسات النقل الجماعي بالدقهلية، ووجه "مختار" الشكر والتقدير لجهود المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات وجميع العاملين بوزارة النقل علي هذا المشروع الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية، مضيفا أن المشروع بنطاق المحافظة حلم طال انتظاره لسنوات طوال لتوفير خدمة نقل حضارية لأبناء الدقهلية.

الجدير بالذكر أن مشروع النقل الجماعي بمحافظة الدقهلية تم طرحه من قبل جهاز النقل البري الداخلي والخارجي بوزارة النقل عن طريق مزايدة عامة تقدم إليها عدة شركات وتمت الترسية على الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي.