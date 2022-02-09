محاضرة بـ"المتحف القومى للحضارة" حول "المومياوات الملكية" من الاكتشاف للعرض

كتب محمد أسعد

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية محاضرة علمية بعنوان: “المومياوات الملكية: من الاكتشاف إلى العرض”. للدكتورة سليمة إكرام، عالمة المصريات وأستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد شهدت حضوراً كبيراً من المتخصصين في الآثار والمهتمين بها، كما حضر أيضاً كل من سفير إنجلترا والبرتغال وكندا في مصر والمستشار الثقافي الإسباني ورئيس بنك التعمير الأوروبي وشارك الدكتور فاروق الباز ودكتور هاني النقراشي بالحضور عن طريق البث الحى على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصّة بالمتحف.



الدكتور أحمد غنيم خلال كلمته

المحاضرة ألقت الضوء على تاريخ المومياوات الملكيـة منـذ وقـت اكتشافها حتـى الوقت الحاضر، بما في ذلك ما لعبته هذه الشخصيات العظيمة من أدوار في التاريخ كسفراء لمصر، ورموز سياسية، وأيقونات قومية في تاريخ مصر.

المحاضرة تم بثها على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصّة بالمتحف وتابعها المهتمين بمجال الاثاروتناولت د. سليمة إكرام، خلال المحاضرة، تاريخ المومياوات وكيفية العثور عليها ووصولها الي مكانها الذي كانت تعرض فيه، وذلك قبل وصولها إلي الحضارة في الموكب الشهير الذي شهدته مصر والعالم كله أبريل الماضي.



المناقشات خلال المحاضرة

وكشفت سليمة إكرام في المحاضرة رحلة المومياوات الملكية من الاكتشاف الى العرض، وفكرة المصري القديم عن الحياة الاخرى والتحنيط وأهميته وكيفيته ولماذا قام المصرى بالتحنيط، وأن المومياوات الملكية تم الكشف عنها في القرن 19 من خلال خبيئتين هما خبيئة الدير البحرى وامنحتب الثانى.

وفي المحاضرة تحدثت سليمة إكرام عن رحلة نقل المومياوات الملكية من الاقصر الى القاهرة فى متحف بولاق ثم متحف الجيزة، ثم الى المتحف المصرى الحالى بالتحرير1902، ثم بعد ذلك نقلهم الى الضريح المعد لدفن سعد زغلول 1931 ، ثم رجوعهم الى المتحف المصرى وعرضهم في القاعة عام 1946 عن طريق الأثري المصري زكى اسكندر، ثم تم افتتاح القاعة المخصصة لعرض المومياوات الملكية في بداية السبعنيات.



خلال المحاضرة

وفي سنة 1990 تم افتتاح قاعة المومياوات بطريقة عرض حديثة، ثم تحدثت عن فكرة نقل المومياوات فى الموكب الملكى أبريل الماضى حيث تم عرضهم في المتحف بأحدث الوسائل العرص المتحفي وهو ما جذب أنظار زوار المتحف إليها.

وتحدثت عن اهمية دراسة المومياوات لتوضيح العلاقات الاسرية فى العائلة المالكة، والأمراض التي تمت المعاناة منها في ذلك العصر، واعمار المصريين والمواد المستخدمة في التحنيط والخصائص الوراثية والتعرف على ملامح المصريين.

وعقب انتهاء المحاضرة، تم عقد جلسة نقاشية للرد على أسئلة الحاضرين في القاعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعى



فعاليات المحاضرة

من جانبه قال أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف أن المحاضرة ضمن أنشطة وفعاليات ثقافية وعلمية متنوعة يقدمها المتحف للناس العاديين والمتخصصين، وذلك لكشف تاريخ وحضارة مصر بشكل علمي وما نتج عن هذه الحضارة من كنوز يضم المتحف كثيراً منها، وخاصة المومياوات الملكية التي كانت ولا زالت حديث العالم منذ موكبها الشهير.

هذا وقالت لمياء كمال مساعد وزير السياحة والآثار للترويج السياحي أن مثل هذه الفعاليات والندوات المهمة تأتي في إطار دور الوزارة للترويج السياحي والأثري للأحداث.

وتابعت: تابع العالم كله موكب المومياوات الملكية العام الماضي وكذلك موكب الكباش وكيف انبهر الجميع به،وهو ما عملت من أجله الوزارة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة،وذلك لاستغلاله بأفضل شكل للترويج لمصر،وهو ما حدث بالفعل وايضا المعارض الخارحية للآثار .



د.سليمة إكرام

من جانبه قال الدكتور بدوي اسماعيل استشاري المعامل والأعمال التخصصية بمتحف الحضارة أن المتحف مؤهل بما يضمه من أحدث معامل الترميم للتعامل مع كل أنواع الآثار،وهو ما تأكد للجميع من خلال المومياوات الملكية التي نجح المتحف في التعامل معها بأفضل شكل وأحدث أساليب الترميم والصيانة

وان المتحف بصدد انشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمومياوات داخل مصر وخارجها للمساعدة فى الدراسة والفحص والتحليل والبحث العلمى لبحث دراسة الإنسان المصرى القديم.



