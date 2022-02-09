مجلس النواب الأردنى يثمن قرار الاتحاد الإفريقى تعليق صفة مراقب لإسرائيل

عمان (أ ش أ)

ثمن مجلس النواب الأردنى، قرار الاتحاد الإفريقى تعليق منح صفة مراقب إلى "إسرائيل"، خلال قمة الاتحاد التي عقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الأحد الماضى.

وأكد المجلس - في بيان أوردته وكالة "بترا" الأردنية، اليوم الأربعاء، أن موقف الجزائر وعدد من الدول الإفريقية الصديقة يدل على مركزية القضية الفلسطينية، بوصفها قضية عادلة لشعب يعاني من الاحتلال والفصل العنصري، داعيًا المنظمات الدولية والإقليمية إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وقرار الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف.

وأكد المجلس، مواقف الأردن ممثلة في موقف الملك عبدالله الثاني، الداعي إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.