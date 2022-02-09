اليوم السابع
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لسلامتك.. 5 مواصفات فنية يجب اتباعها عند تركيب سخانات الغاز الطبيعى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:37 م
لسلامتك.. 5 مواصفات فنية يجب اتباعها عند تركيب سخانات الغاز الطبيعى سخان الغاز
كتبت -مروة الغول

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تضع المواصفات الفنية عند تركيب سخانات الغاز الطبيعى بعض الاشتراطات الواجب اتباعها، حيث تلتزم الشركات العاملة بمجالات توصيل الغاز للمنازل دائماً بالمواصفات الفنية والعالمية و تطبيق أعلى معايير الجودة فى تنفيذ أعمالها، ومن هنا تهيب تلك الشــركات المواطنين عـدم العبـث بمهمـات الغاز الطبيعي بكل أنواعها ولذلك للحفاظ على سلامتهم، وفيما يلي أهم الاشتراطات الفنية عند تركيب سخانات الغاز الطبيعى وكانت كالتالي.. 
 
1-تركيب المدخنـة فـي المـوديلات التـي توصـي الشـركة المصنعة فيهـا بـذلك ( سعة 10 لتر ، سعة 6 لتر ) .
 
2-تعمل المدخنة على خروج نواتج عملية إحتراق الغاز الطبيعي خارج الحيز الذي تم تركيب السخان فيـه.
 
3-يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاء المدخنة . 
 
4-تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها .
 
5-عمل الهواية على توفير كميات الهـواء اللازمة لإحـتـراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز .

الغاز

الغاز الطبيعى

سخانات الغاز الطبيعى

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