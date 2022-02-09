كوريا الجنوبية تنظر فى السماح لمرضى كورونا بالتصويت بالانتخابات الرئاسية

أ.ش.أ

تعتزم هيئة مراقبة الانتخابات الكورية الجنوبية تقديم خطة للسماح بالتصويت المباشر لمرضى كورونا بعد الساعة السادسة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل مخاوف من أن أزمة كورونا الجارية ستؤثر على مئات الآلاف من المصوتين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن لجنة الانتخابات تدرس السماح لمرضى كورونا بالتصويت بعد السادسة في يوم الانتخابات المقرر التاسع من مارس، وفي آخر أيام التصويت المبكر أي الخامس من مارس، وذلك نظرا لأنه وفقا لقوانين الانتخابات الحالية، فإنه من غير الممكن للمصابين التصويت بعد فترة التصويت المبكر في يومي 4 و 5 من مارس، كما لا يمكن للذين يدخلون في مرحلة عزل ذاتي قبل 9 مارس مباشرة المشاركة في التصويت.

وتقدر اللجنة أنها ستتكلف 8.5 مليارات وون (7.1 مليون دولار) من أجل السماح لمرضى كورونا ومن يُطبق عليهم الحجر الصحي بالمشاركة في عملية التصويت.

من جانبه، قال الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بأنهما سيناقشان مراجعة القانون بطريقة تسمح للمصابين بالتصويت بشكل منفصل من السادسة حتى التاسعة مساء التاسع من مارس، موضحا أن الحزب الحاكم سيقترح مراجعة تسمح لمصابي الفيروس بالتصويت عبر البريد، بينما سيقترح الحزب المعارض إنشاء مراكز تصويت مؤقتة ومؤسسات أخرى للمرضى للإدلاء بأصواتهم.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن دعا أمس /الثلاثاء/ إلى اتخاذ تدابير لضمان حقوق التصويت لمرضى فيروس كورونا والأشخاص الذين يخضعون لعزلة ذاتية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط مخاوف من أن أزمة الوباء المستمرة قد تمنع مئات الآلاف من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.