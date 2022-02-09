كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا تجاوز الـ49 ألف إصابة بفيروس كورونا

سول (أ ش أ)

سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا تجاوز الـ49 ألف إصابة وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن تسجيل 49 ألفا و567 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى مليون و131 ألفا و248 إصابة.

وسجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6943 وفاة ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.61%.

واعتبارا من غد الخميس، ستتبنى الحكومة الكورية الجنوبية نظاما معدلا للرعاية المنزلية، حيث سيقوم مسؤولون صحيون بإجراء مكالمات الفحص الهاتفية اليومية لمرضى كورونا البالغين 60 عاما أو أكثر الذين يعانون من خطورة عالية فقط جراء الإصابة بالفيروس، أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، بينما سيتم ترك المرضى منخفضى الخطورة الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما لمراقبة ظروفهم الصحية بأنفسهم والاتصال بالمستشفيات المحلية حال شعورهم بتطور الأعراض لديهم إلى درجة التدهور.