قناة "روسيا اليوم" تلجأ للقضاء ضد قرار حظرها فى ألمانيا.. وموسكو تلغى بث "دويتش فيله"

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت محطة "آر تي" الروسية الرسمية في موسكو اليوم أن شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" توجهت إلى المحكمة الإدارية في برلين بطلب لإلغاء حظر بث المحطة في ألمانيا.

وأشارت وكالة دويتشة فيله الألمانية ان المحطة الروسية تريد الحصول على تصريح لبث برنامجها الناطق باللغة الألمانية، والذي بدأ في منتصف ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، تم توجيه الدعوى القضائية ضد الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا، والتي حظرت بث قناة "آر تي دي إي" الأسبوع الماضي بسبب عدم وجود ترخيص بالبث.

وتأمل محطة "آر تي" - التي كانت تُعرف سابقا باسم (روسيا اليوم) - أن تلغي المحكمة قرار هيئة الإعلام في برلين-براندنبورج وتسمح ببث البرنامج.

وفي ألمانيا يتعين الحصول على رخصة بث للبرامج التلفزيونية على مستوى الدولة.

وأشارت شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" إلى أنها تنتج المحتوى فقط، بينما يتم بث البرنامج التلفزيوني من قبل شركة "تي في-نوفوستي" من العاصمة الروسية، وليس من ألمانيا.

ورداً على حظر البث يوم الخميس الماضي، ألغت وزارة الخارجية الروسية رخصة البث في روسيا لـ"دويتشه فيله"، الإذاعة الأجنبية لألمانيا، وتم إغلاق مكتب "دويتشه فيله" في موسكو وإلغاء تصاريح الصحفيين.