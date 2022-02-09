اليوم السابع
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قائد جيش لبنان: المؤسسة العسكرية تدعم قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:51 ص
قائد جيش لبنان: المؤسسة العسكرية تدعم قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
أ.ش.أ

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أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن المؤسسة العسكرية مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية، بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه باليرزة، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، وتناول اللقاء موضوع ترسيم الحدود البحرية، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا .

وكان هوكشتاين قد وصل بيروت أمس قادما من إسرائيل، وذلك في زيارة تستمر ليومين يناقش فيها مع المسئولين اللبنانيين تطورات عملية التفاوض، مع الجانب الإسرائيلي حول الحدود البحرية.

 


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