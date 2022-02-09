قائد جيش لبنان: المؤسسة العسكرية تدعم قرار السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه باليرزة، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، وتناول اللقاء موضوع ترسيم الحدود البحرية، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا .

وكان هوكشتاين قد وصل بيروت أمس قادما من إسرائيل، وذلك في زيارة تستمر ليومين يناقش فيها مع المسئولين اللبنانيين تطورات عملية التفاوض، مع الجانب الإسرائيلي حول الحدود البحرية.