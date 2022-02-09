قائد المنطقة المركزية الأمريكية: السيسي نموذج لرجل الدولة فى التعامل مع أزمة سد النهضة

◄ الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر في بناء القدرات لمواجهة التهديدات

◄ من مصلحة الولايات المتحدة أن تتمتع مصر بالقدرة على التحكم في الوضع البحري

قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، في مقابلة خاصة، الأربعاء، مع عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي والبوابة الإنجليزية أهرام اون لاين إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر في بناء قدراتها لمواجهة التهديدات لأمنها.

وكان ماكنزي قد بدأ زيارة لمصر يوم الأربعاء في إطار جولته في الشرق الأوسط التي شملت البحرين والإمارات، وعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بلقائه في وقت سابق الأربعاء مع وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ووصفه بأنه "لقاء جيد ومثمر للغاية"، مشيرًا إلى أن مناقشاتهما تناولت "الطبيعة الاستراتيجية الدائمة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ومدى أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية.

وقال ماكنزي: أعتقد أن مصر مهتمة للغاية بالتحرك لمواجهة التهديدات الجديدة"، في إشارة إلى التهديدات التي تشمل الحروب الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي للعديد من الدول.

وأضاف "أن هناك في المنطقة من لا يكنون علاقة ود أو صداقة مع مصر، ويعملون ضدها"، مؤكدا أن البلاد بحاجة لأن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها.

وأكد ماكنزي إن مصر من نواح كثيرة هي "المركز الثقافي والتاريخي والجغرافي للعالم العربي.. وبالتالي فإن مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا".. وإلى نص الحوار:

الأهرام أونلاين: ما الذي ناقشته في زيارة القاهرة؟ ولماذا الزيارة مهمة بعد توقفك في الإمارات؟

كينيث ماكنزي: أولاً وقبل كل شيء، من الرائع دائمًا زيارة مصر ومن الجيد دائمًا القدوم إلى القاهرة، خاصةً عندما يكون الطقس لطيفًا كما هو الآن.

التقيت بوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد ذكي وكانت زيارة جيدة ومثمرة للغاية. تحدثنا عن الطبيعة الاستراتيجية الدائمة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ومدى أهمية مصر للولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية. من نواح كثيرة ، تعتبر مصر المركز الثقافي والتاريخي والجغرافي للعالم العربي. وهكذا ، فإن مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا. تاريخنا الطويل من التعاون معًا هو تاريخ مهم جدًا بالنسبة لنا. لذلك ، اليوم ، كنت قادرًا على التحدث عن ذلك، وتمكنا من إجراء مسح جيد للمشكلات والأزمات في جميع أنحاء المنطقة ، والقضايا التي تقلق مصر ، وما يمكن للولايات المتحدة القيام به للمساعدة وما يمكن لمصر أن تفعله تفعل لمساعدة الولايات المتحدة. وكما هو الحال دائمًا ، عندما أزور كبار القادة المصريين ، يكون النقاش صريحًا ومباشرًا ووديًا بين الأصدقاء.

س: قبل مجيئك إلى القاهرة ، أخبرت المراسلين أنه "لا يزال لدينا برنامج أسلحة قوي للغاية مع مصر وما زلنا منخرطين بشدة معهم". في هذا الصدد ، يخبرنا تغيير "طبيعة الحرب" أن مصر ، كحليف استراتيجي ، بحاجة إلى الحصول على تكنولوجيا أكثر تطوراً للأمن السيبراني ومكافحة الطائرات بدون طيار للارتقاء إلى مستوى التحديات المستقبلية. هل تفكر الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة؟

ماكنزي : هذا في الحقيقة اقتباس دقيق لرأيي. أعتقد أن مصر مهتمة للغاية بالتحرك لمواجهة التهديدات الجديدة الموجودة في محيطها. التهديدات السيبرانية هي أشياء جديدة تؤثر على الحرب. هناك في المنطقة من لا يكنون علاقات صداقة بمصر ويعملون ضد مصر. فمصر بحاجة لأن تكون مستعدة للدفاع ضد هذه الأنواع من الهجمات. إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر في بناء هذه القدرات.

س: كيف ترى الأمن البحري في كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​وما هو دور مصر في الترتيبات المستقبلية؟

ماكنزي : مصر تسيطر على أحد أكبر كنوز عالمنا ، قناة السويس. في مصر ، كانت إدارة هذه القناة جوهر السياسة المصرية للعديد من السنوات (قالها مرتين). وهكذا ، تعتمد الولايات المتحدة والعديد من أصدقائنا وشركائنا حول العالم على أمن قناة السويس. كانت قدرة مصر الصارمة على توفير ممر آمن في القناة مهمة جدًا للتجارة العالمية لعقود عديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الطرق المؤدية إلى قناة السويس في الشمال شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ومقاربات قناة السويس في الجنوب تشمل البحر الأحمر وخليج السويس ، وفي النهاية إلى المحيط الهندي.

هذه كلها مجالات اهتمام مصر لذلك من مصلحتنا أن تتمتع مصر بالقدرة على التحكم في الوضع البحري. أعتقد أن مصر تعمل على بناء قدرة بحرية تسمح لها بالقيام بذلك.

سؤالي حول سد النهضة الإثيوبي وإثيوبيا.. منذ تعليقك الأخير على سد النهضة العام الماضي، لم يحدث شيء.. رسالتك حول أهمية مياه النيل للمصريين والاقتصاد تعتبر رسالة واضحة، لكن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لجمع الأطراف معًا مرة أخرى.. هل تعتقد أن واشنطن ستتصرف في وقت ما؟

ماكنزي: أعتقد أن مصر مثل واشنطن، ملتزمة بحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وأعتقد أن الرئيس السيسي كان في الواقع مثال لرجل الدولة في مقاربته لهذه المشكلة، حيث سعى لتجنب العمل العسكري، وبدلاً من ذلك يسعي إلي إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها. نحن على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معًا لمائدة التفاوض، ونحن على استعداد لفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسيًا، حيث أعتقد أن نية مصر هي القيام بذلك.

س: كيف سارت المناقشات عن حالة الإرهاب في المنطقة بعد مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي الأسبوع الماضي، وما هو نهج تحرك الولايات المتحدة مع حلفائها الاستراتيجيين لاحتواء احتمال انتشار موجة أخرى من الإرهاب في المنطقة؟

ماكنزي : بادئ ذي بدء ، أود أن أقول إن الإجراء الذي اتخذناه في سوريا الأسبوع الماضي كان عملا دالا علي تفانينا في عدم السماح لداعش بمواصلة الحملات الإرهابية الدامية في جميع أنحاء العالم وفي هذه المنطقة.. هذا رمز وإحساس قوي بالالتزام الأمريكي، كما اتخذت مصر إجراءات قوية في سيناء لمنع عودة ظهور داعش.

وسنواصل العمل مع مصر وجميع الدول الأخرى التي تشاطرنا الرأي في المنطقة لمنع داعش من التجمع مرة أخرى والقدرة على تنفيذ هجمات بارزة في جميع أوطاننا، سواء كانت مصر أو الولايات المتحدة أو دول أخرى، وهذا في مصلحتنا إلى حد كبير للقيام بذلك.

س: حول زيارتك للإمارات العربية المتحدة، تدفع الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية والإمارات الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جريئة لحماية الحلفاء الاستراتيجيين؛ كيف تتعامل القيادة المركزية مع التطورات الأخيرة؟ وهل تمكنت من إرسال رسالة تطمين لقادة الإمارات؟

ماكنزي: قبل زيارتي لمصر ، قمت بزيارتين إلى الإمارات والبحرين وفي كلا البلدين ، كانت رسالتي رسالة تطمين. الولايات المتحدة لن تغادر منطقة القيادة المركزية ؛ نحن هنا لنبقى. في حالة الإمارات العربية المتحدة، التي تعرضت لتوها لهجمات حوثية متهورة وغير مسؤولة، قمنا بعدة أشياء. بادئ ذي بدء ، نحن بصدد إرسال مقاتلات F-22 إلى الإمارات للمساعدة في الدفاع عنهم وأرسلنا سفينة حربية يو إس إس كول إلى هناك والتي تتمتع بقدرات دفاعات صاروخية باليستية، وهذه أعمال مهمة وافعال صديق وشريك يريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي.

لكن دعني أعود إلى كيف بدأت ذلك؛ إن الأعمال غير المسؤولة والخطيرة حقًا للحوثيين التي حث عليها رؤساءهم الإيرانيون هي التي دفعتنا إلى هذا الوضع؛ هم الطرف الذي يسبب كل هذه المشاكل هنا. أعتقد أن دول المنطقة تدرك ذلك.

س: هل تعتقد أن تعزيز دفاعات الإمارات بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية كول وطائرة إف 22 في الظفرة وخطة مشاركة المزيد من المعلومات حول الدفاعات الجوية يمكن أن يمنع المزيد من الهجمات دون حل سياسي حقيقي؟

ماكنزي : لقد أصبت جوهر المشكلة. المشكلة سياسية في الأساس، ولدى الحوثيين طريقة وحيدة لإنهاء تلك الحرب في اليمن إذا استولوا علي سائر البلاد فقط. أعتقد أن جميع الأطراف باستثناء الحوثيين يريدون في الواقع إيجاد نهاية سياسية لتلك الحرب. الحل السياسي هو ما سيكون ضروريًا. من ناحية أخرى، أعتقد أن القدرات التي أرسلناها للتو إلى الإمارات ستعزز دفاعاتها بشكل كبير.

تتمتع الإمارات بقدرات كبيرة وهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم. سنكون قادرين على مساعدتهم بشكل أفضل من خلال القدرات التي نرسلها إليهم الآن.

س: بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن أن الولايات المتحدة مترددة في التعامل مع إيران ووكلائها، أو بعبارة أخرى، لا تريد مواجهة إيران قبل إعادة إطلاق المحادثات النووية المحتملة. ما تعليقك؟

ماكنزي: أعتقد أننا سنعمل على منع السلوك العدواني من قبل إيران ووكلائها، في أي وقت وفي أي مكان، بغض النظر عما يجري مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني). نحن ملتزمون بمساعدة أصدقائنا في المنطقة.

س: ذكرت في وقت سابق أنك تعتقد أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة هو في الغالب ذو طبيعة دفاعية اليوم. كيف تؤثر هذه الرؤية على نوع الصفقات الأخيرة في الخليج. أتساءل ما إذا كانت هذه الرؤية هي ترجمة لسياسة أمريكية لتقليص وجودها العسكري في المنطقة وعدم تبني سياسة تصادمية مع الخصوم؟

ماكنزي : أعتقد، ليس فقط في منطقة القيادة المركزية ولكن في جميع أنحاء العالم ، ما نود رؤيته هو أن الدول التي نحن أصدقاء لها لديها القدرة على الدفاع عن نفسها بشكل فعال. وهذا يعني ، عند الضرورة، تزويدهم بأسلحة تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم. وهذا نوع من الفرضية الكامنة وراء برنامج بيع الأسلحة لدينا هنا في الشرق الأوسط ، للسماح فعليًا للدول بالدفاع عن نفسها. وهي أكثر تعقيدًا من مجرد أنظمة باتريوت ونظام الدفاع الصاروخي الباليستي، أنت بحاجة إلى طائرات مقاتلة وسلسلة كاملة من القدرات للقيام بذلك. إذن ، هذا هو ما يحرمنا في صفقات مبيعات الأسلحة في هذه المنطقة. إنه مدفوع بمسؤولية. نريد توفير قدرات مسؤولة للدول الصديقة.

س: في حديثك الأخير في معهد الشرق الأوسط بواشنطن ، ذكرت أن أزمة أوكرانيا سيكون لها تأثير على منافسة القوى العظمى في الشرق الأوسط.. ما تعليقك؟

ماكنزي: يوجد روس في الشرق الأوسط، معظمهم في سوريا. سيتعين علينا أن نراقب عن كثب ونرى ما يفعله السيد فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) في أوكرانيا. وأعتقد أننا وجميع أصدقائنا في هذه المنطقة نراقب عن كثب لنرى قدر المسؤولية التي سيكون عليها في التعامل مع هذا الوضع الدقيق.