فيتنام تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح فيروسيل تبرعا من الصين

أ.ش.أ

تسلمت وزارة الدفاع الفيتنامية، 300 ألف جرعة من لقاح فيروسيل، وهو لقاح مطور من قبل شركة "سينوفارم" الذي قدمته وزارة الدفاع الصينية، وتم استقبال الشحنة بمطار نوي بوي الدولي في هانوي الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة فيتنام نيوز المحلية عن السفير الصيني في فيتنام شيونج بو قوله - أثناء مراسم الاستقبال - " إن التبرع باللقاح كان لمساعدة جيش وشعب فيتنام في التغلب على فيروس كورونا، مما أظهر مشاعر الجيش الصيني والحكومة تجاه جيش وشعب فيتنام" .

وشكر نائب وزير الدفاع الفيتنامي، الجنرال هوانج شوان تشيان، الصينيين على هذا التبرع، مؤكدا أنه دليل على حسن الجوار والتضامن بين البلدين والجيشين.

وتم استخدام لقاح فيروسيل - الذي تنتجه شركة سينوفارم - في أكثر من 70 دولة، بما في ذلك العديد من دول جنوب شرق آسيا مثل بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند.

وفي 23 أغسطس من العام الماضي، قدمت وزارة الدفاع الوطني الصينية أيضًا 200 ألف جرعة من لقاح فيروسيل إلى وزارة الدفاع الوطني الفيتنامية.