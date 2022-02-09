اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:53 ص
فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الأربعاء فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية  من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.
 
وكان  الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد  أنه  تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.
 
وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقديم بالمرحلة الثالثة للتنسيق سيكون إلكترونيا فقط من خلال موقع التنسيق، مؤكدا أنه لن يحدث تخفيض فى الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة عن المرحلة الأولى للتنسيق عدا كليات قطاع العلوم الإنسانية حيث خفض الحد الأدنى للقبول إلى 55% فقط.
 
وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه تم مخاطبة الجامعات بإلغاء اختبارات القبول بكليات الجامعات الخاصة بحيث يتم ترشح الطالب من قبل أمانة مجلس الجامعات الخاصة وبعد ذلك يتم اختبار الطالب بالكلية التى تم قبوله بها لمعرفة المستوى وما يجب أن يتم تقويته لدى الطلاب .
 
 

الجامعات الخاصة

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

محمد الغر

تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالي يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة لبحث دعم التعاون العلمى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:45 م

وزير التعليم العالى يهنئ جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبى و50 عاما من العطاء

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:21 م

وزير التعليم العالى: قفزة كبيرة فى النشر الدولى للبحوث العلمية خلال عام 2021

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:01 م

التعليم العالى تصدر ضوابط التعاقد مع الأطباء والصيادلة المحالين للمعاش

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:35 ص

التعليم العالى: تجديد 5 غرف عمليات بنظام "الكبسول" بمستشفى تيودور بلهارس

الأحد، 06 فبراير 2022 03:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة