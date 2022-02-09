غلق 6 ورش لمخالفتها مواعيد الغلق وتشميع 3 مقاهي لتقديمها الشيشة بطنطا

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمدينة طنطا استمرت لثلاث ساعات، تفقد خلالها شوارع (بطرس، الكورنيش، سكة المحلة، الجلاء، سعيد، المعتصم، البحر، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين، النحاس ، ابن الفارض، مصطفى كامل الإسكندرية)، حيث وجه قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وغلق 6 ورش لعدم التزامها بمواعيد الغلق الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء، وغلق 3 مقاهي لتقديمها الشيشة.

وخلال الجولة المسائية وجه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة حالة إحدى السيدات المشردات بشارع سعيد وتوفير مكان إيواء لها داخل إحدى أدوار الرعاية على الفور ورافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا و سيد المحلاوي نائب رئيس حي ثان طنطا.