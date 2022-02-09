غدا.. الفلبين تفتح حدودها أمام السياح الملقحين بشكل كامل ضد كورونا

وأوضحت وزيرة السياحة وفقا لشبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأربعاء، أن القرار سيؤدي إلى نمو قطاع السفر والسياحة واستعادة الوظائف كما سيؤثر إيجابيا على كافة القطاعات المتعلقة بالسياحة .

وتظهر إحصاءات الحكومة أن أكثر من 92% من العاملين بقطاع السياحة تلقحوا ضد فيروس كورونا، فيما تحاول السلطات توفير الجرعات التنشيطية لجميع العاملين لتسريع وتيرة تعافي السياحة.

يشار إلى أن قوة العمل الحكومية المعنية بالوباء وافقت - الشهر الماضي - على طلب وزارة السياحة بالسماح بدخول السياح الملقحين بشكل كامل من 157 دولة لها ترتيبات للسفر دون تأشيرة مع الفلبين، كما ألغت أيضا نظام التصنيف المرمز بالألوان للبلدان وفق حالتها الوبائية كجزء من خطط لتسريع تعافي صناعة السياحة .