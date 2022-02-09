عيناه لم يفارقا قبر صاحبه.. قصة كلب رابط بجوار قبر الطفل ريان

كتب محمد جمال

بدا ساكن الحركة، منكوس الرأس، حزين الملامح، وعيناه لم تُفارقا القبر والصندوق الذي دُفن فيه، وأصر على حضور الجنازة إلى آخرها وتسلل بين جموع المُشيعين، ثم ظل مُرابطاً قريباً من قبر الطفل المغربي ريان، ولكنه مُشيع مختلف تماماً، فإنه ليس إنساناً بل هو كلب، ويقول أهل القرية كان رفيق الطفل ريان قيد حياته، فهذا الكلب، شد الأنظار، إذ حرص على حضور مراسم الدفن كاملة، قبل أن يجلس قريباً من قبرصاحبه الطفل ريان.

وكشف أحد أفراد الأسرة، فى تصريحات لوسائل الإعلام، أن ريان لم يكن محط استحسان وحب من أهل القرية فقط، بل كانت له علاقة طيبة مع العديد من الحيوانات في المنطقة.

الكلب بجوار قبر صديقه "الطفل الريان"

هذا الكلب، أسود اللون، كان واحداً من هذه الحيوانات. المتحدث أكد أن ريان رحمه الله كان يربي عنزة هي الأخرى، وكانت تتبعه في أي مكان مشى إليه، ما يميز ريان عن باقي أطفال القرية.

وكان ريان البالغ من العمر 5 سنوات قد وقع في بئر مهجورة بالقرب من مقر سكنه بقرية إغران ضواحي مكدينة شفشاون.

هذه البئر، علق بها لمدة خمسة أيام لم يتمكن خلالها من البقاء حيا رغم انتشاله منها من قبل فريق الإنقاذ.

وأثارت واقعة سقوط ريان في البئر تعاطفا عربيا ودوليا، حيث شهدت أحداث التنقيب والحفر لإخراجه من البئر بإزالة أكثر من 750 ألف طن من الأتربة، متابعة دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات التلفزيونية عبر العالم.

من جهة أخرى، أوضح كمال خرباشي، وهو مدرب كلاب محترف، أن هذه السلوكيات غير غريبة على الكلاب، وهي الحيوانات التي تتميز بتعلق كبير بمَن يربونها ويهتمون بها.

الطفل ريان

وأكد خرباشى، بحسب شبكة "العين الإخبارية"، أن العديد من الحوادث المماثلة، أظهرت وفاء منقطع النظير من الكلاب، إذ إن بعضها أبدى حُزناً شديداً وانهياراً عند دفن صاحبه.

الكلاب كائنات عاطفية وحساسة، يقول المتحدث، مشدداً على أن الكثير منها يدخل فلا حالة اكتئاب حاد قد يصل إلى درجة الوفاة في حالة فقدانه صاحبه أو شخص يهتم به.

وزاد أن تصرف هذا الكلب يعكس الحب الكبير الذى يُكنه للطفل ريان، كما أنه يكشف العلاقة الجميلة التي كانت بين الاثنين.

الكلاب لا يُمكنها أن تتعلق إلا بمَن يُحبها بصدق ويهتم بها بكل تفانٍ، وهذا الأمر يعكس أخلاقاً متميزة لدى الراحل ريان، يقول المتحدث.