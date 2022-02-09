طقس الإسماعيلية الآن.. مشمس شتوى دافئ وسماء صافية وسيولة مرورية.. بث مباشر

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الأربعاء، والتى تشهد استقرار حالة الطقس، والسماء صافية وشمس مشرقة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 والعظمى إلى 18 درجة، أي انخفضت درجة الحرارة 5 درجات عن طقس أمس الذى شهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة نهارًا.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية علي كل الطرق المؤدية من وإلي المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وأعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، تحسبًا لسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة فى ظل توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية.

وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، كما تتابع برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 00، وبورسعيد الصغرى 11 العظمى 17، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18، والسويس الصغرى 12 والعظمى 19، والعريش الصغرى 10 والعظمى 17 درجة.













