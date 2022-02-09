ضربة أمنية.. ضبط شحنة مخدرات بـ38 مليون جنيه بالإسماعيلية.. صور

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الناجحة لإستهداف البؤر الإجرامية والمتاجرين بالمواد المخدرة ووجهت حملة مكبرة بنطاق محافظة الإسماعيلية اسفرت عن ضبط 22 عنصر إجرامى بحوزتهم مواد مخدرة تُقدر بحوالى 38 مليون جنيه وذلك إستمراراً الجهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدرى الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة .. تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة إستهدفت تلك العناصر .. أسفرت جهود تلك الحملة على مدار يومين عن ضبط (9) قضايا حيث بلغ عدد المتهمين فيها (22) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (455 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (344,500 كيلو جرام).

وعثرت اجهزة الامن على كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (8,500 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (30 جرام كما تم ضبط (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 17 هاتف محمول – 4 سيارات ودراجة نارية – الأدوات المستخدمة فى إعداد المواد المخدرة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارات والهواتف المحمولة لنقل وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى وأدوات التصنيع لخلط وإعادة تدوير المواد المخدرة .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (38٫00٫000 – ثمانية وثلاثون مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.