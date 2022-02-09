ضبط 3 متهمين أكرهوا شخصا على توقيع 14 إيصال أمانة فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على 3 متهمين لقيامهم بإكراه شخص على توقيع 14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3 أشخاص)، لقيامهم بإكراهه على توقيع 14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات وأقوال المجنى عليه أيدوها، وإعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط 14 إيصال أمانه على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه- هاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين.