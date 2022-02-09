ضبط 175 قطعة سلاح و226 قضية مخدرات وتنفيذ 86785 حكما خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (175) قطعة سلاح نارى، و(226) قضية مخدرات وتنفيذ (86785) حكما قضائيا متنوعا.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح بمحافظة مطروح) لقيامهما بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزتهما (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,000,000- مليون جنيه تقريباً) بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (21) متهما لعدد (10) منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7519) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3 أشخاص)، لقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بالتحريات وأقوال المجنى عليه أيدوها، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط (عدد 14 إيصال أمانه على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه- هاتف محمول).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى)، بتلقيها إتصال هاتفى من "مجهول" أخبرها باحتجاز نجلها بسبب خلافات مالية بينهما وساومها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وإتفق معها على التقابل أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المرج لسداد المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه تم ضبطه وتبين أنه (سائق - مقيم بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية) وبصحبته المجنى عليه.

بمواجهته بأقوال المُبلغة أقر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائرى بالسيارة قيادته إستوقفه المجنى عليه وبصحبته آخر وطلبا منه توصيلهما وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلة الجانى وإستولى منه على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار فقام بإحتجاز المجنى عليه بمسكنه وإجباره على التوقيع على عدد 9 إيصالات أمانة على بياض ، والتواصل مع أهليته لاسترداد قيمة الهاتف المحمول ظناً منه وجود علاقة بين المجنى عليه والأخير.

بسؤال المجنى عليه ومواجهته بما جاء بأقوال المشكو فى حقه أيدها، وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أثناء بحثه عن فرصة عمل وقيام المتهم الهارب بالتواصل معه وإيهامه بقدرته على توفير فرصة عمل له وإتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وقام الأخير بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ونفى علمه بملابسات الواقعة، وتم بإرشاد "السائق مرتكب الواقعة" ضبط عدد 9 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه فتم حبسهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بالجسم") بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وبين (شقيقان - مقيمان بذات الناحية "أحدهما مصاب بجروح بالجسم")، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص من الطرف الثانى، فقام على إثرها شقيقه بإحضار سلاح عبارة عن "فرد خرطوش" وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثاً إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم حبسهم.