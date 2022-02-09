اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط وإحضار رئيس مدينة كفر الشيخ السابق وآخرين للتحقيق حول نزاع على وحدة سكنية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:15 م
ضبط وإحضار رئيس مدينة كفر الشيخ السابق وآخرين للتحقيق حول نزاع على وحدة سكنية دوريات أمنية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، قرارا بضبط وإحضار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ السابق، وزوجته، وعدد آخر من المواطنين، للمثول أمامها للتحقيق.
 
كما أصدرت النيابة في ذات القرار الذي يحمل الرقم 1088 جنح قسم أول كفر الشيخ قرارا بحبس عدد من الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني، وأمرت النيابة بإحضار عدد آخر لحضور جلسة التحقيق الخاصة بالقضية المتداولة.
 
وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عبر صفحته  الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أمر الضبط والإحضار الصادر في حقه هو وزوجته بخصوص نزاع على شقة ملك لزوجته، وأن الأمر حاليا منظور أمام النيابة العامة.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

نيابة عامة

نزاع قضائي

مدينة كفر الشيخ

رئيس مدينة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرق طبية تجوب مراكز ومدن كفر الشيخ لتطعيم الأهالى ضد كورونا

السبت، 05 فبراير 2022 04:40 م

رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة بأحياء مدينة كفر الشيخ

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:09 ص

حملات ليلية بمراكز ومدن كفر الشيخ لرفع مياه الأمطار وتفقد محطات الصرف

الإثنين، 24 يناير 2022 01:35 ص

رفع 2001 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 19 يناير 2022 12:06 م

صور.. حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة وتبطين الترع بمدن كفر الشيخ

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:41 م

فصل التيار الكهربائى عن 26 منطقة بمدينتى كفر الشيخ ودسوق غدا للصيانة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:34 م

فصل التيار الكهربائى عن مناطق وأحياء شرق مدينة كفر الشيخ غدا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 ص

فصل التيار الكهربائى عن 26 منطقة بمدينتى كفر الشيخ ودسوق السبت للصيانة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:05 م

السبت.. فصل التيار الكهربائى عن مناطق وأحياء شرق مدينة كفر الشيخ

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:23 م

رؤساء مراكز ومدن كفر الشيخ يواصلون متابعة حالة الطوارئ وحملات لرفع مياه الأمطار

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:18 م

مسيرة تجوب مدينة كفر الشيخ للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة