ضبط وإحضار رئيس مدينة كفر الشيخ السابق وآخرين للتحقيق حول نزاع على وحدة سكنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ ، قرارا بضبط وإحضار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ السابق، وزوجته، وعدد آخر من المواطنين، للمثول أمامها للتحقيق.

كما أصدرت النيابة في ذات القرار الذي يحمل الرقم 1088 جنح قسم أول كفر الشيخ قرارا بحبس عدد من الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني، وأمرت النيابة بإحضار عدد آخر لحضور جلسة التحقيق الخاصة بالقضية المتداولة.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أمر الضبط والإحضار الصادر في حقه هو وزوجته بخصوص نزاع على شقة ملك لزوجته، وأن الأمر حاليا منظور أمام النيابة العامة.